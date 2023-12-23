Выступивший против войны в Украине лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

С учётом того, что сегодня российский ЦИК отказался пустить на выборы ещё одного кандидата с антивоенной программой - Екатерину Дунцову, похоже, что на выборах президента РФ не будет ни одного участника, выступающего против войны.

К слову, Дунцова уже обратилась к Явлинскому с просьбой выдвинуть её от партии "Яблоко", но он фактически ответил отказом.

"Мы её не знаем", - прокомментировал Явлинский.

Ранее Явлинский предлагал Путину взять на себя переговоры между Киевом и Москвой.

"Да, я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов", - заявил Явлинский.

Как мы сообщали, лидер "Яблока" считает, что соглашение о прекращении огня в Украине было возможно год назад.

"Соглашение о прекращении огня критически важно было подписать ещё год назад - в ноябре 2022 года, окно возможностей оставалось открытым как минимум до февраля 2023 года", - считает Явлинский.