Российскому политику, лидеру оппозиционной партии "Яблоко" Григорию Явлинскому провели операцию на сердце.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Mash".

По данным канала, 69-летний оппозиционер перенес операцию по так называемой чистке сердца. Ему сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

"Перед процедурой Григорий Алексеевич подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Сейчас он остаётся в больнице под наблюдением врачей", - пишет канал.

Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. Партия Явлинского не прошла в этот орган, набрав слишком мало голосов. Больше всего голосов собрала партия власти "Единая Россия" - 49,82 процента. КПРФ стала второй по величине парламентской силой с 18,93%, ЛДПР заняла третье место с 7,55%. В пятерку лидеров попали также партии "Справедливая Россия - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Ранее "Страна" сообщала о перенесенной операции на сердце Леонидом Кравчуком. Первому президенту сделали ее еще в конце июня, однако он тяжело приходит в себя после вмешательства. Его перевезли на реабилитацию в Мюнхен, где он только в начале сентября пришел в сознание.