Как в Гражданскую. В США суд рассмотрит запрете на участие Трампа в грядущих выборах президента страны
В США суд начал рассматривать дело о возможной дисквалификации Трампа на грядущих выбрах президента страны.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В суде должны определить, является ли атака на Капитолий в январе 2021 года основанием запретить Трампу участие в президентских выборах 2024 года.
Дело опирается на редко применяемое положение конституции США времен Гражданской войны 1861-65 годов, запрещающее людям, причастным к "бунтам или восстаниям" занимать федеральные должности.
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новое - уже четвертое подряд - уголовное обвинение. Ему вменяют попытку незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.
Об этом говорится в заключении судебного жюри штата Джорджия.
В списке 13 пунктов. Среди них - нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.
Известно, что Верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу, недавно признанному виновным в мошенничестве по делу о махинациях с отчетами, баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
Ранее Трамп не признал себя виновным по обвинению в попытке оспорить результаты выборов президента США.