В США суд начал рассматривать дело о возможной дисквалификации Трампа на грядущих выбрах президента страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В суде должны определить, является ли атака на Капитолий в январе 2021 года основанием запретить Трампу участие в президентских выборах 2024 года.

Дело опирается на редко применяемое положение конституции США времен Гражданской войны 1861-65 годов, запрещающее людям, причастным к "бунтам или восстаниям" занимать федеральные должности.

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новое - уже четвертое подряд - уголовное обвинение. Ему вменяют попытку незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Об этом говорится в заключении судебного жюри штата Джорджия.

В списке 13 пунктов. Среди них - нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Известно, что Верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу, недавно признанному виновным в мошенничестве по делу о махинациях с отчетами, баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.

Ранее Трамп не признал себя виновным по обвинению в попытке оспорить результаты выборов президента США.