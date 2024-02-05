Выделение американской помощи Украине в этом году "становится все менее вероятным" из-за Дональда Трампа.

Об этом пишет журналист Гидеон Рахман в Financial Times.

Последствия этого решения могут быть "катастрофическими", ведь Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, из-за чего растут потери, снижается приток добровольцев и нет возможности планировать будущие операции.

Европейцы не смогут заполнить дефицит американского оружия как минимум до 2025 года, что "делает вторую половину этого года потенциально очень опасной для Украины".

Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил, часто ездящий на фронт, считает, что последствия нехватки боеприпасов "сначала будут ощущаться медленно, а затем быстро".

Он говорит, что "когда дойдет до того, что последствия станут очень очевидными, будет уже слишком поздно".

"Трампа и его сторонников из Республиканской партии, похоже, это не волнует. Они, очевидно, готовы рискнуть победой России - если это хоть немного увеличит шансы Трампа на победу над президентом Джо Байденом в ноябре. Возможно, он будет даже рад украинскому поражению - если оно случится к президентским выборам и позволит ему делать свои любимые заявления о слабости и провале администрации Байдена", - пишет Рахман.

По его оценке, Трамп просто не хочет давать Байдену ничего, "что выглядит как победа", перед выборами. Но отмечает, что Трамп "не смог бы сделать ничего из этого в одиночку", а решающее значение имеет "попустительство республиканцев в Конгрессе".

Напомним, Сенат США представил законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать военную помощь Украине.

Ранее мы писали, что спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон ранее говорил, что сенатское соглашение о границе и Украине "будет мертво" по прибытию в Палату представителей.