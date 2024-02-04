Когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, артиллерия Вооруженных сил Украины первой "почувствовала это предательство".

Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье Forbes.

По его словам, если этим летом, говорилось о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над российской, то сейчас РФ имеет пятикратное преимущество. Украинские батареи выпускают около 2000 снарядов в день, а российские - 10 000 снарядов, отмечает Акс.

"В результате российские артиллеристы становятся дерзкими. Не беспокоясь о том, что украинские артиллеристы начнут стрелять по ним в ответ, россияне концентрируют свои самые крупные орудия и пусковые установки для разрушительных залпов по украинским позициям в прифронтовых городах", - пишет обозреватель.

Америка была одним из крупнейших поставщиков гаубиц и ракетных установок, а также боеприпасов для них.

Ранее сообщали, что Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов на маленьких рассредоточенных предприятиях.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.