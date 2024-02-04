Перспектива переизбрания Дональда Трампа президентом США заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неофициально обсуждать, сможет ли Альянса существовать, если Соединенные Штаты его покинут.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Немецкие официальные лица начинают говорить о возникновении "нового, сложного и тревожного мира, что будет иметь серьезные последствия для европейской и трансатлантической безопасности".

Чиновники предупреждают, что если американское финансирование иссякнет и Россия одержит победу, ее следующая цель будет ближе к Берлину.

"Многие немецкие официальные лица говорят, что лучшая стратегическая надежда Путина – это раскол НАТО", - говорится в статье.

Их непосредственную озабоченность вызывает растущий пессимизм по поводу того, что Соединенные Штаты продолжат финансировать борьбу Украины, отмечает издание.

Напомним, Дональд Трамп в 2020 году, будучи президентом США, заявил, что США выйдут из НАТО и не будут защищать Европу в случае нападения.

Ранее The Wall Street Journal писала, что в ЕС считают, что должны поддержать Украину не только из моральных соображений, но и из собственных интересов - чтобы не допустить превращения России в военную силу, способную атаковать НАТО, "если и когда поддержка альянса со стороны США ослабнет".