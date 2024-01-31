США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

Против выступают и другие западные представители НАТО. Они считают, что нельзя принимать Украину в НАТО, пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт Альянса с РФ из-за оккупированных украинских территорий. Хотя в целом поддерживают вступление в долгосрочной перспективе.

Считается, что Франция готова направить Украине официальное приглашение стать союзником НАТО.

Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит Россию притормозить вторжение и положить конец войне.

Другие сторонники вступления считают, что это будет дешевле, чем постоянные поставки оружия.

Но США попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы не дать РФ возможность говорить о расколе в Альянсе.

Издание пишет, что даже если Украина получит приглашение, то на одобрение всеми странами НАТО "могут уйти годы".

Ранее мы писали о том, что генералы НАТО призвали подготовиться к возможным ракетным ударам РФ по Европе.

А также, что в НАТО сегодня начинаются крупнейшие учения со времен холодной войны.