В Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание считает, что европейские чиновники меняют свой взгляд на конфликт - "с морального крестового похода на битву за самосохранение".

В отличие от начала войны, теперь в ЕС говорят, должны поддержать Украину не только из моральных соображений, но и из собственных интересов - чтобы не допустить превращения России в военную силу, способную атаковать НАТО, "если и когда поддержка альянса со стороны США ослабнет".

Такая переоценка особенно видна в Германии, которая в начале конфликта опасалась отправлять оружие Украине, а теперь призывает всех удвоить эти усилия.

Напомним, что в Европе призывают готовиться к нападению России, а в НАТО пока не видят непосредственной угрозы.

Ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать со странами НАТО.

"Страна" анализировала в отдельном материале, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.