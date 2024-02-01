В Евросоюзе опасаются возможной войны с РФ в случае успеха российских войск в Украине - The Wall Street Journal
В Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
Издание считает, что европейские чиновники меняют свой взгляд на конфликт - "с морального крестового похода на битву за самосохранение".
В отличие от начала войны, теперь в ЕС говорят, должны поддержать Украину не только из моральных соображений, но и из собственных интересов - чтобы не допустить превращения России в военную силу, способную атаковать НАТО, "если и когда поддержка альянса со стороны США ослабнет".
Такая переоценка особенно видна в Германии, которая в начале конфликта опасалась отправлять оружие Украине, а теперь призывает всех удвоить эти усилия.
Напомним, что в Европе призывают готовиться к нападению России, а в НАТО пока не видят непосредственной угрозы.
Ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать со странами НАТО.
"Страна" анализировала в отдельном материале, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.