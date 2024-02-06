Вашингтон не сможет продолжать военную помощь Киеву, если Конгресс США не примет законопроект о дополнительных расходах на это.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Без дополнительного финансирования на поддержку Украины Соединенные Штаты будут не в состоянии продолжать предоставлять военную помощь, по крайней мере в одностороннем порядке", – сказал представитель Белого дома.

Отсутствие новой оборонной помощи от США ставит украинских военных перед необходимостью "принимать трудные решения", заявил также Кирби.



"Не вдаваясь глубоко в подробности об их действиях, мы знаем наверняка, что некоторые командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно", - признал Кирби.

Он отказался прогнозировать возможное развитие ситуации в случае продолжения паузы в поставках оборонной помощи, но подчеркнул, что "американская и любая другая поддержка является критически важной и жизненно необходимой".



"Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить ее", - заверил представитель Белого дома.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ближайшие три дня покажут, проголосуют ли в Сенате США за новое финансирование помощи Украине вместе с ужесточением миграционной политики.

А лидер демократов Сената призвал республиканцев поддержать законопроект о границе.