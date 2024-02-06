Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, а также не хочет решить миграционный кризис в США.

Об этом он сказал на выступлении в Белом доме.

"Бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы", - сказал Байден.

Ранее Financial Times написала, что республиканцы готовятся сорвать двухпартийное соглашение о помощи Украине.

Вчера Трамп призвал принять законопроект о границе и иммиграции без привязки к помощи другим государствам.

Между тем война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.