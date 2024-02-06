ЕС планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на 50 млрд евро в марте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вчера вечером было достигнуто политическое соглашение о выделении Украине 50 миллиардов евро - это большой шаг вперед. Европа верна своему слову. Мы продолжим обеспечивать столь необходимое финансирование и предсказуемость для нашего смелого партнера и перспективного члена. Мы планируем начать выплаты в марте", - написала она в Х.

Ранее мы писали подробнее об условиях, выдвинутых ЕС для получения всех 50 млрд, и как Украина будет с ними справляться.

Напомним, что 1 февраля ЕС утвердил 50 миллиардов евро помощи Украине.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

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