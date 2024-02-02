Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему поддержал выделение 50 миллиардов евро Украине. По его словам, он поступил так, поскольку эти средства пойдут не на оружие, а чтобы не допустить банкротства Украины, "иначе лавку пришлось бы закрыть".

Об этом политик сказал в интервью изданию Telex.

Как сказал премьер Венгрии, без этих денег в Украине "не было бы ни зарплат, ни пенсий, учреждения не функционировали".

Орбан заявил, что получил четкие гарантии того, что Венгрия "получит причитающиеся ей средства, поэтому поддержка Украины не может осуществляться за счет этих ресурсов".

Также премьер Венгрии в грубом тоне прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который назвал Орбана "не пророссийским, а провенгерским" политиком.

"Мне плевать, что они об этом думают. Страна не может опуститься до такой точки, чтобы кто-то другой рассказывал премьер-министру и министру иностранных дел Венгрии, какая она. Мы суверенная страна. Мы не претендуем на кошерность стран, так сказать", - заявил Орбан.

Напомним, вчера СМИ писали, что пакет помощи ЕС Украине принят с двумя условиями премьера Венгрии. Первое: через два года Еврокомиссия проведет "обзор расходов". Второе: размораживание европейских денег для Венгрии.

Однако глава Еврокомиссии отрицала, что Орбану пообещали разморозить деньги из фондов ЕС.