В ходе закрытых дебатов в парламенте Венгрии весной 2023 года премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не сможет помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Издание отмечает, что несмотря на усилия Орбана, Венгрия не сможет значительно препятствовать присоединению Украины к ЕС. Премьер считает, что Будапешту удастся достичь определенных результатов, однако членство Украины в ЕС "протолкнут через нас относительно быстро".

По данным источников, знакомых с деталями встречи, Орбан также упомянул, что США пообещали Киеву начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2023 года. Кроме того, в ходе дебатов он подчеркивал, что Венгрия будет настаивать на восстановлении прав венгерского меньшинства в Украине до уровня 2015 года, но предсказал, что новые предложения по защите меньшинства не будут рассматриваться.

Ранее вице-председатель Европарламента заявил, что быстрого принятия Украины в ЕС не может быть. Украину смогут принять только после выполнения необходимых требований, таких как верховенство права и борьба с коррупцией.

Также мы писали о том, что в Венгрии предложили установить с Украиной стратегическое партнерство вместо членства в ЕС.