Вице-председатель Европарламента заявил, что быстрого принятия Украины в ЕС не может быть
Быстрого принятия Украины в ЕС не может быть.
Об этом заявил вице-председатель Европарламента Ян-Кристоф Этьен из немецкой Свободной демократической партии.
В интервью Nordwest-Zeitung он заявил, что поддерживает расширение Евросоюза, но только после выполнения странами-кандидатами необходимых требований, таких как верховенство права и борьба с коррупцией.
"Поэтому никакого быстрого принятия Украины не может быть", — сказал Этьен.
Ранее мы писали о том, что в Евросоюзе провели опрос, сколько процентов жителей поддерживают принятие новых стран, а сколько против.
Также мы писали о том, что в Венгрии предложили установить с Украиной стратегическое партнерство вместо членства в ЕС.
Напомним, что ранее мы писали о том, почему в Украине резко снизили зарплаты госслужащим и как это скажется на коррупции.
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