В чиновничьих кругах, среди сотрудников украинских министерств и ведомств сейчас тема номер один — зарплаты.

Накануне Нового года Кабмин принял постановление №1409 касательно оплаты труда госслужащих в 2024 году. Согласно документу, зарплаты чиновников хотят ограничить за счет урезания премий. Если ранее премии могли достигать 100-250% от должностного оклада, то теперь должны составлять не больше 30%. Да и этот "бонус" еще придется заслужить.

Новые правила коснутся и некоторых работников областных администраций. Что, как прогнозирует глава Львовской ОВА Максим Козицкий, уже в этом году может привести к резкому снижению заработных плат, и, как следствие, дефициту специалистов в органах власти.

Эксперты также говорят об угрозе усиления "низовой коррупции", когда даже чиновникибудут пытаться заработать на чем только смогут.

Разбирались, что будет с зарплатами госслужащих.

Меньше премий и сокращения

В постановлении Кабмина №1409 прописана новая схема должностных окладов госслужащих.

Оклад будет зависеть о грейдов (уровней) должностей. Их сейчас 15. Для самых низких грейдов (уровень специалиста департамента) ставки очень небольшие - сопоставимы с минималкой или чуть выше: в зависимости от госоргана от 7810 до 11 355 гривен.

Более-менее приличные оклады начинаются с 10-го грейда: 13–37,9 тысяч, в зависимости от уровня госучреждения.

По верхней планке будут тарифицировать госслужащих Фонда госимущества, Счетной палаты, руководителей подразделений министерств, прокуратуры и др. А минимальный уровень - это оклады кадастровых и государственных регистраторов, консульских секретарей и др.

Максимальные оклады - у госчиновников первого уровня должностей — 91896 гривен. Это высшее руководство центральных органов власти: Кабмина, министерств, их подразделений и пр. Для руководства органов власти областного уровня установлены грейды должностей от 4-го до 9-го, и там, соответственно, оклады ниже - 52548 гривен.

В постановлении прописано, что оклады для замов будут ниже на 4,5-5%, чем у руководства.

Но главное - премии. Если сейчас они могут достигать 100% от должностного оклада и больше (не редкость случаи, когда премии дотягивают и до 500-600% от оклада), то теперь их ограничили: не больше 30% от должностного оклада.

Параллельно, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство уже с января сократит количество вакансий госслужбы почти на 20 тысяч.

"Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит нам сохранить около 8 млрд гривен бюджетных средств и направить их в 2024 году на потребности безопасности и обороны", - заявил Шмыгаль.

Отметим, что более подробно классификация чиновничьих должностей расписана в законопроекте №8222, которым предусмотрено внесение изменений в закон о госслужбе. Он прошел первое чтение, но затем его продвижение в сессионном зале застропорилось.

Еще несколько месяцев назад правительство призывало депутатов ускорить принятие проекта в целом, чтобы он начал действовать уже с 1 января 2024 года. И по сути на основании нового подхода к зарплатам чиновников уже верстались цифры для фонда зарплат госслужащих в бюджете на этот год. Но принять проект быстро Рада так и не смогла, поэтому Кабмин решил проблему соответствующим постановлением.

"На реформе системы оплаты труда госслужащих настаивают международные партнеры. По оценкам европейских экспертов, оплата - самое слабое звено в реформе госслужбы. Главная цель — прекратить необоснованные чрезмерные выплаты, которые до недавнего времени проводились через премии", — пояснил нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"До 2024 года зарплата госслужащих определялась таким соотношением: 40% - постоянная часть и - 60% вариативная. Постоянная часть — должностной оклад, надбавки за выслугу лет, за ранг, отпускные. Вариативная составляющая — премии по результатам ежегодного оценивания госслужащих, оценивания служебной деятельности, месячные, квартальные премии", - отмечает Козицкий.

Теперь зарплатная пирамида переворачивается: премии будут составлять не больше 30% (могут и меньше), а все остальное (оклад, доплаты за выслугу и др.) - 70%.

То есть не исключены варианты, когда как минимум в отдельные месяцы госслужащие могут остаться вообще на голом окладе, без премий. Такие риски возрастают с учетом бюджетного дефицита, особенно если помощь международных партнеров будет поступать неритмично или в меньших, чем планировалось, объемах.

При этом нагрузки на чиновников, наоборот, будут расти, так как планируется сократить 20 тысяч вакансий.

"Работы уже стало больше, так как вместо уволившихся сотрудников никого не берут, а их обязанности распределяют на тех, кто остался. Но до недавнего времени это учитывали в премиях. Теперь же, получается, нужно будет работать за спасибо", - говорит нам специалист одного из министерств Анастасия.

Как изменятся зарплаты госслужащих

Отметим, что под Новый год, готовясь к сокращению зарплат, многие госстуктуры выплатили своим сотрудникам щедрое вознаграждение.

Как рассказали "Стране" работники Государственной налоговой службы, им заплатили материальную помощь и премию в размере 90% от оклада. В итоге специалисты департамента получили по 40 тысяч гривен, тогда как в прошлые месяцы им платили около 17 тысяч уже с премией. Но руководство предупредило, что такие зарплаты "в последний раз".

Поэтому чиновники с опаской ждут новые расчетные ведомости.

"Не факт, что будет даже 16-17 тысяч. Нам премии по 100% обычно и так не давали, но средний размер составлял до 50% от оклада. Если теперь будет не больше 30%, то потеряю около 1600-1700 гривен", — говорит специалист налоговой службы Егор.

Козицкий отмечает, что урезание зарплат коснется и областных администраций. Он приводит расчеты того, что было и как станет.

Если руководитель аппарата, директор департамента, управляющий делами в территориальной общине в районной администрации получал в 2023 году 33890 гривен, то в этом году будет получать 22537 гривен, или на 33% меньше. В областной администрации для этого же уровня должностей в 2023 году была зарплата 45-55 тысяч, а теперь станет чуть больше 27 тысяч гривен, или на 40-50% меньше.

Начальники управлений в райадминистрациях потеряют треть зарплаты: вместо 21,3 тысяч гривен будут получать чуть больше 15 тысяч. В областных администрациях зарплаты служащих этого уровня упадут на 48%: было 35 тысяч, станет чуть больше 18 тысяч.

Начальники отделов РВА вместо 16,5 тысяч будут получать 10,3 тысячи, а областных администраций вместо 23 тысяч всего 12,4 тысячи.

Зарплата главных специалистов в райадминистрациях опустится с 11,9 тысяч фактически до минималки — 8990. В областных администрациях — с 17 до 10,8 тысяч.

При этом руководству в центральных органах исполнительной власти будут платить:

49,9 тысяч - руководителям департаментов;

54,99 тысяч - руководству госслужбы;

в министерствах — около 74 тысяч;

в секретариате Кабмина — около 96,2 тысяч.

Главные специалисты этих структур будут получать от 24,5 тысяч до 39,7 тысяч (в Кабмине). Уменьшение тут тоже произойдет, но не такое большое, как на местах - в пределах 10-15% за счет корректировки максимальных размеров премий. Речь, понятно, не идет о тех, кому выписывали премии в 100-200%, их зарплаты просядут куда больше. Но на самом деле огромные премии получали далеко не все.

При этом один из сотрудников Минэкономики сообщил интересную деталь.

В этом ведомстве пообещали учитывать при урезании зарплат еще и такой фактор, как "стратегичность" отдела и департамента.

Если подразделение занимается формированием политики, то получать будут по максимуму, насколько это возможно. Если нет, соответственно, сокращение зарплаты будет более существенным. Очевидно, для "не стратегических" могут еще больше порезать премии - платить меньше 30% от оклада.

Будут увольняться или искать способы заработать

Работники ГНС рассказали "Стране", что массово увольняться люди начали еще в прошлом году, после увеличения нагрузок и периода, когда не платили или платили по минимуму премии.

При этом специалист отдела с зарплаты на госслужбе в 16 тысяч быстро устраивался в частном секторе на менеджерские или административные должности на 25-26 тысяч.

Теперь же, на волне слухов о сокращении зарплат, число тех, кто "сидит на чемоданах", только выросло.

"Уходить с госслужбы не хочется, это хороший стаж для будущей пенсии и чувство защищенности. По крайней мере, задержек зарплат у нас нет. Но долго сидеть "на минималках" смогут далеко не все. Тем более что все дорожает", — говорит наш собеседник, специалист налоговой службы.

Максим Козицкий отмечает, что очередь желающих работать в ОВА и так не стояла. В прошлом году были уволены 93 сотрудника, а набрали только 59. Сейчас во Львоввской ОВА открыто 148 вакансий, это 19% от граничной численности штатного расписания.

В райадминистрациях ситуация еще хуже. Например, во Львовской РВА при штатной численности в 255 человек фактически работают 133, то есть штат заполнен всего на 52%.

При этом специалисты будут уходить в частный сектор или органы местного самоуправления на позиции, которых новые зарплатные правила не коснутся (им платят не из гобюджета, а из местных). Скажем, начальник отдела мобилизационной работы по новым правилам будет получать на руки всего 9 тысяч, а начальник отдела организационной работы (которому платит местный бюджет) - 11 тысяч.

Это может спровоцировать усиление низовой коррупции, когда чиновники от самых низов и до руководителей подразделений будут искать возможности для "дополнительного заработка". Такое было во все времена. Однако после того, как несколько лет назад чиновничьи зарплаты подтянули до среднерыночного уровня и даже выше, тотальная коррупция начала снижаться.

Теперь же все это может вернуться в еще больших масштабах, чем когда-либо. Понятно, что тот же начальник отдела мобилизационной работы найдет способ улучшить свое материальное положение и обеспечить себе сытую жизнь даже с зарплатой в 9 тысяч гривен.