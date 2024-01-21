После повышения прожиточного минимума с 1 января 2024 года увеличились и зарплаты депутатов Верховной Рады Украины.

Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что народные избранники получают не только оклад, но и деньги на аренду квартиры, на компенсацию депутатской деятельности, а также премии за интенсивность работы. В частности, спикер Рады Руслан Стефанчук в 2023 году имел оклад в 32,2 тыс. грн, но по факту получал около 99,7 тыс. грн в месяц.

По данным декларации, Стефанчуку начислили 718 333 грн заработной платы. При этом 478 833 грн составила компенсация расходов. Это в три раза больше чистого оклада.

В целом оклады депутатов Верховной Рады изменились так:

председатель Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 грн;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 грн;

заместитель – с 29 524 до 33 308 грн;

председатель комитета – с 28 182 до 31 794 грн;

член комитета – с 26 840 до 30 280 грн.

Кроме того, все депутаты, у которых нет собственного жилья в Киеве либо оно оформлено не на них, могут получить компенсацию арендной платы. Годовая сумма составляет 237,9 тыс. грн или около 19,8 тыс. грн в месяц. Эти средства позволяют снять жилье в центре столицы.

В свою очередь заработная плата помощников депутатов составляет около 88,4 тыс. грн, а еще 19,8 тыс. грн в месяц выделяют на компенсации налогов на эту зарплату. Компенсация расходов по исполнению депутатских обязанностей может составлять еще 7,5 тыс. грн в месяц.

Тем временем на днях народный депутат от фракции "Слуги народа" в парламенте Роксолана Пидласа предложила облагать налогом покупку украинцами нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты, превышающей 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что на днях в Минобороны Украины обнародовали зарплаты руководителей Госоператора тыла.