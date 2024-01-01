С 1 января 2024 году украинцев ожидает ряд важных изменений. Они коснутся выплат для разных категорий граждан, предпринимателей, желающих получить кредит и стать собственником земельного участка.

В обзорном материале "Страны" рассказываем, о каких именно новшествах речь.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум с 1 января 2024 года

1 января 2024 вступает в силу закон "О государственном бюджете". Согласно документу, минимальную зарплату будут повышать дважды.

Минималка вырастет с 6700 до 7100 гривен. Почасовая минимальная зарплата повысится до 42,6 гривен.

Второе повышение запланировано на 1 апреля до 8000 гривен и 48 гривен соответственно.

Изменится и размер прожиточного минимум, он составит:

3 023 гривен – для трудоспособных лиц,

2 563 гривен – для детей до шести лет,

3 196 гривен – для детей от шести до восемнадцати лет,

2 361 гривен – для лиц, потерявших трудоспособность.

Общий показатель прожиточного минимума вырастет с 2589 до 2920 гривен.

Индексация пенсий и повышение стажа

Благодаря росту прожиточного минимума, с 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 до 2 361 гривен, максимальная – с 20 930 до 23 610 грн.

При этом отдельно будет индексация пенсий, но она запланирована с марта.

Также изменится размер стажа, нужного для выхода на пенсию. Оформить выход на пенсию в возрасте в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год, в 63 года – со стажем 21-31 год, в 65 лет – 15-21 год.

Если до 65 лет человек не имеет минимального страхового стажа, он не имеет права на пенсию по возрасту. В таком случае лицо будет получать социальную помощь от государства. Ее размер равен сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

При этом недостающий стаж можно официально докупить. За каждый месяц можно внести взнос, который равен сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 января это 1562 гривен.

Таким образом, месяц стажа стоит 3134 гривен, год – 37 488 гривен, два – 74 976 гривен, три – 112 824 гривен.

Выплаты на ребенка

Денежная компенсация, которую можно получить вместо "упаковки малыша" с 1 января вырастет до 7689 гривен (было 6816 грн).

Пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия в 2024 году составит:

на детей до шести лет – 2 563 гривен;

на детей от шести до восемнадцати лет – 3 196 гривен.

Размер пособия на детей, над которыми установлены опека или попечительство, выплачивается в размере 2,5 прожиточного минимума для детей и 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью.

Такие выплаты для детей до шести лет составят 6 407,5 гривен, с инвалидностью – 8 970,5 гривен. Для детей от шести до восемнадцати лет – 7990 и 11186 гривен соответственно.

Налоги для ФЛП

Из-за роста прожиточного минимума с 1 января 2024 года предельные размеры дохода для ФЛП будут следующими:

годовой доход для плательщиков первой группы (167 минимальных зарплат) – 1,185 млн гривен;

для второй группы (834 минимальные зарплаты) – 5,921 млн гривен;

для третьей группы (1167 минимальных зарплат) – 8,285 млн гривен.

ФЛП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных (с 1 января – 302,3 грн), второй группы – 20% от минимальной зарплаты (1 562 гривен). Фактические ставки налога могут быть меньше, их размер устанавливает местная власть.

Для ФЛП третьей группы ставки не будут меняться: 5% – для неплательщиков НДС, 3% – для плательщиков НДС.

ФЛП платят ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты. С 2024 года размер такого отчисления предпринимателями вырастет до 1562 гривен с января и 1760 гривен – с апреля.

Получить права станет дороже

С 1 января в Украине в десятки раз подорожает выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто. Такие нормы содержатся в постановлении Кабмина №1386.

Цены на сервисные услуги МВД вырастут:

- Выдача водительского удостоверения - с 26 гривен до 230 гривен,

- Принятие теоретического экзамена - с 13 гривен до 250 гривен,

- Принятие практического экзамена - с 13 гривен до 420 гривен,

- Регистрация, перерегистрация транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета - с 200 гривен до 350 гривен.

Изменение правил кредитования

С 1 января 2024 году небанковские финансовые учреждения должны раскрывать условия потребительского кредитования на сайтах и в рекламе.

Аналогичное условие касается предупреждений потребителя о возможных ему последствиях в случае пользования ссудой или неисполнения потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.

В случае размещения информации о кредитовании на чужих сайтах, финансовое учреждение должно обеспечить размещение вместе с рекламой гиперссылок на собственный сайт с полным перечнем условий займа.

Новый этап закона о рынке земли

С 1 января 2024 года начнется новый этап введения закона "О рынке земли". В частности, рынок откроется для юридических лиц. Граждане получат право приобретать в собственность до 10 тыс. га земли.

В декабре в Раду подали законопроект об отсрочке открытия рынка земли для юрлиц и повышении размера получения в собственность участков одним лицом. Депутаты хотят отложить введение этих норм до 1 января 2025 года.

Напомним, рынок земли стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением 100 га. Закон запрещает покупать землю иностранцам.

В Германии повысят выплаты украинцам

В Германии с 1 января вырастет Bürgergeld - ежемесячное пособие по безработице в том числе для украинских беженцев, которые получили вид на жительство.

Сумма пособия выросла с 502 до 563 евро (то есть, на 12%).

Правда, в министерстве труда ФРГ уже заявили, что ужесточают условия для тех, кто отказывается от работы, предлагаемой центрами занятости (джоб-центрами).

Для таких могут применить временную отмену пособия на срок до двух месяцев. Ранее отказников могли наказывать сокращением пособий на 30%.

По истечении двух месяцев центр занятости должен будет вновь предложить получателю пособия вариант трудоустройства, а в случае отказа - санкции будут продлены.

При этом государство продолжит в любом случае покрывать расходы на проживание и коммунальные услуги.