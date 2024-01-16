С 1 января зарплата главы Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова составляет 193 тысяч 800 гривен.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Также сообщаются оклады других руководителей Госоператора тыла:

директор по управлению закупками – 161 000 гривен;

директор по управлению поставками – 161 000 гривен;

директор по управлению рисками и комплаенс – 135 000 гривен.

Государственный оператор тыла – госагентство, которое занимается закупками для ВСУ продуктов питания, ГСМ, одежды и прочих товаров.

Напомним, недавно министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.

Ранее мы рассказывали, какие зарплаты получали в прошлом году члены наблюдательного совета Приватбанка. Так, пятеро членов наблюдательного совета учреждения получили по 564 903 гривны зарплаты, четыре его члена - 565 695, 566 546, 568 203 и 580 066 гривен соответственно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.