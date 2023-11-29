Более 500 тысяч в месяц. Какие зарплаты получили в октябре члены наблюдательного совета Приватбанка. Документ
Члены наблюдательного совета национализированного Приватбанка получили заработные платы в размере от 565 до 580 тысяч гривен в октябре.
Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на материалы банка.
Так, пятеро членов наблюдательного совета учреждения получили по 564 903 гривен зарплаты, четыре его члена - 565 695, 566 546, 568 203 и 580 066 гривен соответственно.
Всего в состав набсовета Приватбанка входит девять человек.
Ранее бывший руководитель столичного филиала ПриватБанка получил подозрение по делу Коломойского. Установлено, что это должностное лицо входило в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн банковских средств.
Стало также известно, что Коломойскому сообщили о третьем подозрении по делу о завладении средствами Приватбанка:
- организация подделки документов на перевод средств;
- организация завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах;
- приобретение и распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путём.