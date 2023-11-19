В Киеве мужчина разбил терминал "Приватбанка", потому что тот по ошибке перевел деньги на помощь ВСУ.

Как говорится в решении Голосеевского суда, он был задержан, когда начал бить руками и ногами по терминалу на станции метро "Выдубичи".

В суде мужчина заявил, что посылал деньги знакомому, а их отправили на помощь ВСУ. Что и вызвало приступ гнева.

Установлено, что подсудимый был пьян. По итогу суд оштрафовал нарушителя на 51 гривну.

Ранее мы писали, что в Кропивницком пьяный мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС в центре города. Когда он увидел патрульных, сел в авто и попытался скрыться, но полицейский выстрелил в колесо. Подозреваемого задержали. Оказалось, что гранаты у него не было.

Также мы сообщали, что во Львове пассажир автомобиля нанёс пешеходу два удара ножом в спину за то, что по его мнению, тот мог быстрее перейти дорогу по переходу. Потерпевший был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него, в частности, "проникающее ножевое ранение спины". 31-летнему жителю Львова грозит от пяти до восьми лет заключения.