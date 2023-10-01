В субботу вечером, 30 сентября, на Дерибасовской в центре Одессы царила своя атмосфера. Под звуки уличной музыки и на глазах сотен людей выпившая компания устроила потасовку.

Запись инцидента публикуют местные Telegram-каналы города.

Видео начинается с того, что под песню уличного музыканта в кадр входит молодой человек, за которым спешит девушка. Он подходит к одному из находящихся на улице мужчин и начинает с ним бороться, но тот сбрасывает с себя руки нападающего и толкает его так, что парень теряет равновесие, оказываясь на брусчатке.

Следовавшая за молодым человеком девушка, подойдя к мужчине тоже толкает его и что-то говорит ему на повышенных тонах.

После этого поднявшийся с тротуара молодой человек возвращается и продолжает потасовку. Чтобы прекратить драку в конфликт вмешиваются ещё двое мужчин, затем вторая девушка. Группа выясняющих отношения перемещается к центру улицы, где к ней подключаются ещё несколько человек.

В итоге спутница парня, который начал драку, тоже оказывается на тротуаре, в момент, когда удаётся растащить дерущихся. Её успокаивает девушка из толпы.

Ранее мы публиковали видео, как в Одессе массовыми гуляниями отпраздновали день города.

Перед этим появилось видео вечерних гуляний и танцев в Одессе.