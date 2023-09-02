По случаю празднования дня города в Одессе прошли массовые гуляния.

Видео событий публикуют одесские телеграм-каналы.

На видеозаписях, сделанных местными жителями, можно увидеть украшенные гирляндами светящихся лампочек улицы, где гуляют люди.

Горожане заполнили крытые павильоны развлекательных заведений, уличные столики кафе. На кадрах можно заметить танцующих улыбающихся девушек, рок-группу, выступающую на установленной посреди площади сцене, и пару, проезжающую по заполненной одесситами улице на трицикле.

Ранее мы рассказывали, как киевляне праздновали День города: на Контрактовой площади столицы киевляне организовали танцы, а около арки Дружбы народов состоялся турнир по кикбоксингу, который посетили множество горожан. Люди приходили целыми семьями посмотреть на увлекательное спортивное зрелище.

Мы также публиковали фото и видео, как в Киеве на Крещатике в День независимости открыли выставку трофейной российской техники.

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.