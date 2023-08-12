В Одессе готовы для посещения шесть пляжей. Два - на 14-й станции Большого Фонтана (муниципальный и "Икра"), еще два - на десятой станции (муниципальный пляж и "Чайка"), а также пляж "Калетон" и инклюзивный пляж.

Об этом сообщают городские власти в своем телеграм-канале.

На всех пляжах оборудованы укрытия. Акты об этом предоставлены военному командованию.

"В случае воздушной тревоги рядом есть укрытие. Места их расположения указаны на информационном табло пляжей", - говорится в сообщении.

Остальные пляжи проверку пока не прошли и опасны для посещения.

Ранее мы также писали, что глава Одесской ОВА Олег Кипер предложил открыть пляжи в регионе. Сообщается, что до 17:00 10 августа Одесская, Измаильская и Белгород-Днестровская районные администрации должны были сделать всё для открытия пляжей – обеспечить сети против мин, буи, спасательные посты и укрытия.

Однако представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что открытие пляжей в Одесской области неуместно. По ее словам, в настоящее время в Черном море все еще сохраняется минная опасность. Кроме того, после выхода России из зернового соглашения россияне объявили о дополнительном заминировании акватории, объяснила Гуменюк.