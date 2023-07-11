В Одессе на улице Дальницкой пьяный мужчина побил старшего лейтенанта полиции.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, во время избиения нападавший был полуголым - на нем были только черные шорты. А попавший под его горячую руку полицейский был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным пальцем.

В сети появилось видео задержания мужчины и его первый комментарий после случившегося.

"Влюбился, брат. Адрес: любовь, алтарь для Сатаны", - сказал мужчина.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области двое полицейских избили мужчину, которого остановили на дороге. Избиение случилось в городе Зеленодольск. Двое патрульных полицейских остановили автомобиль якобы за нарушение правил дорожного движения. В ходе осмотра автомобиля полицейские заявили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, и сразу же надели на мужчину наручники, после чего начали избивать.

Также мы рассказывали, как в Ровенской области пьяный водитель избил патрульного полицейского. В результате полисмен оказался в больнице.