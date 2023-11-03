В центре Харькова пьяный мужчина топором повредил исторические памятники - фигуры половецких баб, которые датируются IX-XIII веками. Они были накрыты защитными коробками от обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Вблизи поврежденных исторических памятников правоохранители обнаружили металлическую часть топора. Вещественные доказательства изъяты. На допросе задержанный рассказал, что решил эти коробки открыть топором, чтобы половецкие бабы "подышали, посмотрели мир".

Теперь 45-летнему безработному мужчине грозит до 3 лет тюрьмы за повреждение исторических памятников.

Каменные половецкие бабы" изготовлены из крупнозернистого серого песчаника. Происходят из коллекции довоенных музеев Харькова. Найдены в преддверии проведения в Харькове XII Археологического съезда в 1902 году на территории степных районов Харьковской губернии в ареале размещения верхнедонецких половецких племен. Являются культурными ценностями археологического и исторического характера и включены в государственную часть Музейного фонда Украины.

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