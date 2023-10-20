В Одесской области нетрезвый мужчина напал на полицейских, укусил одного из них за ногу и порвал ему штаны.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Троицкое. 36-летний нетрезвый хулиган напал на полицейских, которые пытались призвать его к порядку.

Сообщается, что дебошир бросался на людей и вел себя агрессивно. Он оказался гражданином Молдовы, имеющим вид на жительство в Украине.

Когда полицейские вывели нарушителя из сельсовета и надели на него наручники, одного из копов он укусил за ногу и порвал ему форменные штаны. После этого полицейского отправили в больницу.

Начато досудебное расследование по статье умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей. Решается вопрос о задержании.

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