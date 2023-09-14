В селе Верхняя Яблонька Львовской области родители напали на директора школы, заподозрив, что тот является сторонником Украинской православной церкви. Также родители обвиняют его в пропаганде идей русского мира и травле учеников.

Видео потасовки публикуют телеграм-каналы.

На видео родители толпой избивают учителя в классе, затем, по данным каналов, его выволокли на улицу. По информации изданий, инцидент произошел во время родительского собрания.

В Фейсбуке пользователь по имени Владимир Петрович описал детали происшествия (правда, потом он удалил свой пост).

"Львовская область, село Верхняя Яблонька. Родители детей против директора школы, который является сторонником московской церкви УПЦ-МП-ФСБ. Таким учителям не место в школе, кто за?" - сказано в посте.

В комментариях под записью пользователи писали, что педагог мог поднять руку на учеников, за что на него подавали в суд, но он выигрывал дела.

О том же сообщает местное издание ZAXID.NET. В его прошлогоднем материале говорится, что директор школы I-III ступеней Иван Сичак систематически оскорблял и бил учеников. В мае 2022 года жители села вышли на митинг с требованием уволить Сичака, потому что он якобы пропагандировал идеи русского мира и умышленно сжег церковь. А в августе того же года родители пожаловались на директора в полицию, и правоохранители составили на него протокол за буллинг. Впоследствии Сичака уволили из школы, однако он вернулся на должность.

22 июня 2023 года Турковский районный суд Львовской области восстановил его в должности и обязал отдел образования Боринского поселкового совета выплатить ему почти 400 тысяч гривен компенсации.

Кроме прочего Сичак является одним из основателей организации "Религиозная община УПЦ Киевского патриархата села Верхняя Яблонька Турковского района".

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах прямо на улице избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту из УПЦ. На него напал прохожий.

Также мы писали, что в селе Стенка Бучацкого района Тернопольской области около 120 сторонников ПЦУ ворвались в дом, где проживает и совершает богослужения протоиерей УПЦ Василий Мойсюк. Нападавшие сорвали колокол и избили прихожан УПЦ.