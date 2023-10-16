В Ровенской области за донат на ВСУ освободили от наказания мужчину, который дал пощечину полицейскому. Ему назначили условный срок наказания.

Об этом сообщают в пресс-службе Ровенского апелляционного суда.

Конфликт между обвиняемым и сотрудником полиции произошел в феврале 2020 года. Во время беседы по месту жительства 38-летний обвиняемый ударил представителя правоохранительного органа, находившегося при исполнении служебных обязанностей, ладонью в лицо, в результате чего тот получил легкие телесные повреждения.

10 мая 2023 года местный суд назначил приговор в этом уголовном производстве, признав П. виновным и осудив по ч. 2 ст. 345 УК Украины на 2 года ограничения свободы.

Обвиняемый, находившийся до вступления приговора в законную силу под домашним арестом в ночное время суток, обжаловал приговор.

Частично против удовлетворения апелляционной жалобы выступила прокурор, настаивая на изменении приговора в части назначенного наказания, уменьшив его до минимального – 1 года ограничения свободы.

Апелляционный суд также учел, что обвиняемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности и в добровольном порядке возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб, признал вину, раскаялся и извинился перед сотрудником полиции.

Более того, обвиняемый добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 000 гривен.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, Ровенский апелляционный суд на основании ст. 75 УК Украины освободил П. от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком в один год.

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Также мы сообщали, что полтавский суд отказался освободить от службы военного, у которого жена имеет инвалидность.