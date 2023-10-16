Кассационный суд отстранил от должности мэра Бородянки Александра Сахарука, который в июне был восстановлен на своей должности решением Киевского апелляционного суда.

Документ об отстранении Сахарука оказался в распоряжении "Страны".

Таким образом Кассационный суд удовлетворил иск бывшего и.о мэра Бородянки Георгия Ерко, который заявил, что восстановление Сахарука в должности может вызвать социальное напряжение и плохо повлиять на участие Бородянки в реализации экспериментального проекта по восстановлению города.

Ранее мы рассказывали, что 13 февраля 2023 года Киевский окружной административный суд отстранил от должности исполняющего обязанности мэра Бородянки Георгия Ерко, но вскоре Ерко подал апелляцию на решение суда первой инстанции и выиграл ее.

Перед этим Яворовский районный суд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным по обвинению в причастности к конфликту интересов и отстранил его на год от занимаемой должности.

"Страна" подробно рассказывала, почему отстранили мэра Чернигова и что этим хочет сказать Банковая местным элитам.