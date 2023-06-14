Киевский апелляционный административный суд постановил восстановить в должности мэра Бородянки Александра Сахарука.

"504 дня, как сессия Бородянского поселкового совета незаконно лишила меня полномочий мэра Бородянки. Впереди много работы, вызовов времени очень много, будем объединяться и работать", - прокомментировал решение суда Сахарук.

27 января 2022 года Бородянский поселковый совет принял два решения. Первое - о досрочном прекращении полномочий Александра Сахарука, на то время действующего мэра Бородянки, после чего Сахарук был отстранен от занимаемой должности. Второе решение – о назначении на должность исполняющего обязанности мэра Бородянки секретаря Бородянского поселкового совета Георгия Ерко.

Отстраненный мэр Бородянки Александр Сахарук с таким решением сессии был не согласен, подал соответствующий иск в суд и выиграл его.

13 февраля 2023 года Киевский окружной административный суд отстранил от должности исполняющего обязанности мэра Бородянки Георгия Ерко, но вскоре Ерко подал апелляцию на решение суда первой инстанции и выиграл ее.

Ранее Яворовский районный суд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным по обвинению в причастности к конфликту интересов и отстранил его на год от занимаемой должности.