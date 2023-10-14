Карловский суд в Полтавской области приговорил к 1 году лишения свободы женщину из Мариуполя, у которой на содержании 7 детей, за незаконное получение 8 тысяч гривен по программе "Е-поддержка".

В судебном приговоре заявляется, что гражданка ромского происхождения, у которой на содержании 2 несовершеннолетних детей и 5 малолетних детей, родом из Донецкой области, зарегистрировалась в Дие в качестве временно перемещенного лица из Мариуполя. И получила деньги в размере 8 тысяч гривен как переселенка.

Однако, как посчитал суд, женщина не имела права на эту выплату, поскольку она уехала из Мариуполя в Полтавскую область до начала полномасштабного вторжения.

На суде обвиняемая полностью признала свою вину в получении 8 тысяч гривен для компенсации трат на проживание и заявила о раскаянии. Деньги она вернула в полном объеме.

Суд признал женщину виновной в нанесении ущерба государству на сумму 8 тысяч гривен и постановил приговорить обвиняемую к 200 часам исправительных работ и 1 году лишения свободы с отсрочкой от отбывания наказания (условному сроку) в 1 год.

Теперь женщине запрещено уезжать из Украины и она должна являться в органы пробации.

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