Сегодня в столице Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу народного депутата Нестора Шуфрича на решение Печерского суда о его содержании под стражей. В итоге суд отклонил просьбу нардепа.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Суд проходил в открытом режиме, Шуфричу позволили сидеть рядом с адвокатами.

Во время заседания Шуфрич выступил с речью, в которой отрицал свою вину в подозрениях о госизмене.

Он призвал удовлетворить ходатайство его адвокатов и позволить ему общаться онлайн с семьей, дать ему возможность исполнять обязанности народного депутата, а также завершить коммуникацию с Венгрией, Румынией и Словакией. В ходе своего выступления Шуфрич расплакался, рассказывая о том, что не может общаться с семьей из-за содержания под стражей.

Вскоре после этого нардепа увели от адвокатов, а судьи ушли в совещательную комнату.

Пока судьи совещались, Шуфрич прокомментировал ход судебного заседания, сказав, что дело против него заказное.

Он ответил на вопрос "Страны", каких результатов ожидает от заседания.

"Хотелось бы получить возможность общаться с семьей и с коллегами в Верховной Раде. На это надеюсь", - сказал нардеп.

В итоге Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство Шуфрича об изменении меры пресечения. Он остается под стражей до 15 ноября без возможности внести залог.

Напомним, 15 сентября депутату сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день Печерский суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также у Шуфрича был проведен обыск.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.

Через несколько дней после ареста в доме Шуфрича провели повторный обыск. Адвокат нардепа заявлял, что обыск проходил без решения суда с целью вывезти из дома ценные вещи, картины и антиквариат.

Также Шуфрича сняли с должности председателя комитета свободы слова в Раде, но не исключили из состава.