Прилукский горрайонный суд Черниговской области осудил пожилую женщину на пять лет тюрьмы за три "лайка" в "Одноклассниках".

Решение суда опубликовано в Едином реестре.

Заявляется, что она ставила "нравится" сообщениям, которые автоматически отображались на её странице через ленту друзей.

Таким образом женщина "одобрила" три публикации, содержание которых в приговоре не раскрывается. Известно только, что это были сообщения из групп и российских СМИ, где происходила, по данным экспертизы, глорификация так называемой "ДНР".

В суде женщина признала вину полностью и просила строго её не наказывать. Она сказала, что действовала под влиянием политических шоу и не сразу поняла, что это преступление.

Обвиняемая ранее не судима и является пожилым лицом, но в решении не уточняется, сколько ей лет. Тем не менее, суд приговорил ее к пяти годам без конфискации имущества.

Отметим, что социальная сеть "Одноклассники" была признана пророссийской и была запрещена в Украине еще экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее суд вынес приговор жителю Херсонской области за цитаты из Ленина и Сталина в "Одноклассниках".

А в Черкассах после сообщений в "Одноклассниках" и фото городских фортификаций местной жительнице дали 10 лет за госизмену.