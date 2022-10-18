Приднепровский суд Черкасс приговорил к 10 годам заключения местную жительницу Татьяну Дробот, обвиняемую в государственной измене.

Об этом сообщает "Укринформ".

По данным правоохранителей, в начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их. Кроме того, следствие установило, что женщина распространяла в "Одноклассниках" информацию, оправдывающую захват украинских городов, в частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.

Прокуратура усмотрела в действиях Дробот признаки преступления по статье "Государственная измена", а коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла приговор – 10 лет заключения.

Дробот признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД.

В последнем слове женщина принесла извинения за преступление и заявила, что "поддалась эмоциям". С местом, где находились фортификационные сооружения, у нее якобы связаны теплые воспоминания и там якобы познакомились ее сестра с мужем.

На суде Дробот плакала, говорила, что "жизнь проходит мимо нее" и просила вернуть ее к внуку, которому она "хочет покупать мороженое".

Ранее "Страна" сообщала, что народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренату Кузьмину объявлено о подозрении в государственной измене.

Также мы писали, что с начала российского вторжения украинские суды вынесли 334 приговора по обвинениям в госизмене, сепаратизме и коллаборационизме.