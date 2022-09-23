Суд разрешил арестовать бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которые подозреваются в госизмене в рамках дела о "Харьковских соглашениях".

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Указанное решение суда дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции.

"В апреле 2010 года подозреваемые, в нарушение Конституции и закона, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", - сообщают в Офисе генпрокурора.

В результате таких действий в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Это, согласно позиции обвинения, способствовало его дальнейшему переоснащению и модернизации и усилению на территории АР Крым вместо вывода из Украины.

Оба подозреваемых скрываются за пределами Украины и объявлены в розыск.

В июле Лавринович сообщал "Стране", что не понимает, с чем связано подозрение в госизмене, и раздумывает, как на него реагировать.

"Я думал, вершина идиотизма была тогда, когда мне пришлось провести две недели в СИЗО (Лавриновича арестовали в 2017 году по подозрению в захвате власти из-за возврата Конституции 1996 года в 2010 году), пока Апелляционный суд не признал, что подозрение не обоснованно и отсутствует уголовное правонарушение. Сейчас, значит, вторая серия. Хотя почему я удивляюсь, право в стране отсутствует как явление", - заявил он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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