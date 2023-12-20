Кабинет министров одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы. Они содержат прогноз относительно роста зарплаты работников на эти ближайшие три года.

Согласно прогнозу правительства, среднемесячная заработная плата (до вычета налогов) в Украине увеличится:

до 21 809 гривен в 2024 году,

до 25 732 гривен в 2025 году,

до 30 260 гривен в 2026 году.

При этом прогнозируется, что инфляция составит 9,7% в 2024 году, 8,1% в 2025 году и 6,9% в 2026 году.

Также правительство ожидает уменьшения количества безработных в 2024-2026 годы: 18,7% – в 2024-м, 17,7% – в 2025-м, 15% – в 2026-м.

Осенью Международный валютный фонд спрогнозировал, что государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100% внутреннего валового продукта (ВВП).

Также в МВФ считают, что к 2024 году доллар будет стоить 40 гривен. При этом в государственном бюджете Украины на следующий год заложен курс доллара на уровне 41,4 гривны.

А Еврокомиссия прогнозирует в 2024 году рост ВВП в Украине на 3,7%. Основными двигателями роста станут потребление и государственные инвестиции, особенно в процессе восстановления разрушений и реконструкции страны.