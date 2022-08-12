Кабинет Министров Украины установил для первых заместителей министров и заместителей министров предельный размер премирования до 30% должностного оклада.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Изменены критерии премирования первых заместителей министров и заместителей министров и установлен предельный размер премирования до 30 процентов должностного оклада", - написал он.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

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