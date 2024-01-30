До встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского "предстоит пройти еще долгий путь".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Сийярто на следующий день после встречи в Ужгороде в главйо украинского МИД Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, передает агентство Reuters.

Сийярто сказал, что если Украина выполнит условия Венгрии, то это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

Кроме того, другой чиновник венгерского МИД, госсекретарь Тамаш Менцер, считает, что Орбан и Зеленский должны встретиться, но когда отношения войдут в новую фазу. Его слова приводит венгерский портал Hirado.

Менцер сказал, что если будет назначена дата встречи, это будет означать, что закарпатские венгры получили свои права обратно.

Напомним, сегодня стало известно, что Орбан назвал условие, при котором он проголосует за одобрение финансирования Украины: если Брюссель даст возможность пересматривать эту помощь каждый год.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия хочет от Украины возвращения прав венгерского нацменьшинства, которые давал закон Кивалова – Колесниченко. По его словам, все пожелания Будапешта изложены в 11 пунктах, среди которых восстановление венгерских школ, возможность сдавать экзамены на венгерском и снятие ограничений на язык в высшем образовании, культуре и общественной жизни.