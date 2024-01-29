Венгрия хочет от Украины возвращения прав их нацменьшинства, которые давал закон Кивалова – Колесниченко.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

По его словам, начиная с 2015 года, в Украине принимали законы, которые сужали права венгерской общины.

"Мы просим вернуть венгерской национальной общине все те права, которые она имела до 2015 года. Мы ничего больше не просим", – сказал министр.

По его словам, все пожелания Будапешта изложены в 11 пунктах, среди которых: восстановление венгерских школ, возможность сдавать экзамены на венгерском и снятие ограничений на язык в высшем образовании, культуре и общественной жизни.

Ранее Петер Сийярто на пресс-конференции в Ужгороде сообщил, что не намерен обсуждать с Украиной напрямую выделение 50 млрд евро Евросоюзом, которые блокирует Будапешт.

"Относительно разблокирования 50 млрд евро для Украины - это не двусторонний вопрос. Поэтому мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе", - сказал Сийярто.

Его украинский коллега Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия и Украина создадут совместную комиссию, которая через 10 дней представит полный список нерешенных вопросов, касающихся венгерских меньшинств.

Напомним, в декабре в Венгрии заявили, что Будапешт не удовлетворен принятым Верховной Радой законом о нацменьшинствах.