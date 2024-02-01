Глава Еврокомиссии опровергла, что Венгрия получит средства из фондов ЕС после голосования за помощь Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла информацию, что для получения голоса Венгрии при голосовании за помощь Украине Будапешту пообещали разморозить деньги из фондов ЕС.
На вопрос журналистки в Брюсселе, получал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан какие-то гарантии разморозки, Урсула фон дер Ляйен ответила: "Нет".
Она заявила, что по каждой отдельной программе "есть закон", и они между собой не связаны.
Напомним, что сегодня Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.
Газета The Guardian писала, что пакет помощи ЕС Украине принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана. Лидеры Евросоюза на них согласились.
В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Евросоюз не обещал Венгрии выделить ни одного замороженного миллиарда евро из фондов ЕС в обмен на голос за пакет помощи Украине. В ЕС заявили лишь, что сегодняшнее соглашение включает ежегодное обсуждение пакета помощи Украине и возможность его пересмотра через два года "в случае необходимости", но без права вето для Будапешта.