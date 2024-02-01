Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла информацию, что для получения голоса Венгрии при голосовании за помощь Украине Будапешту пообещали разморозить деньги из фондов ЕС.

На вопрос журналистки в Брюсселе, получал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан какие-то гарантии разморозки, Урсула фон дер Ляйен ответила: "Нет".

Она заявила, что по каждой отдельной программе "есть закон", и они между собой не связаны.

Напомним, что сегодня Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

Газета The Guardian писала, что пакет помощи ЕС Украине принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана. Лидеры Евросоюза на них согласились.

В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Евросоюз не обещал Венгрии выделить ни одного замороженного миллиарда евро из фондов ЕС в обмен на голос за пакет помощи Украине. В ЕС заявили лишь, что сегодняшнее соглашение включает ежегодное обсуждение пакета помощи Украине и возможность его пересмотра через два года "в случае необходимости", но без права вето для Будапешта.