В феврале ожидается ряд нововведений, которые коснутся украинского бюджета, переселенцев и военных.
Рассмотрение закона о мобилизации
В феврале Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации, который на днях был подан в Раду.
Он вводит электронные повестки, блокировку счетов и водительских прав за уклонение и затрудняет беженцам-военнообязанным замену документов за границей. Также понижается мобилизационный возраст - с 27 до 25 лет.
Отдельные нардепы от "Слуги народа" говорят, что законопроект могут окончательно утвердить уже в феврале либо в марте. Возможно, в ходе этого рассмотрения какие-то нормы будут снова изменены (как это было с предыдущим законопроектом).
Детальнее о том, что меняет новый документ, читайте в статье "Страны".
Выплаты переселенцам продлили на месяц
В феврале переселенцы продолжат получать средства от государства. Решение о продлении соцвыплат принял Кабмин.
Все, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты до марта 2024 года.
Но уже с 1 марта многие ВПЛ потеряют выплаты в 2 тысяч гривен.
Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что с весны деньги будут продлены еще на 6 месяцев для внутренних переселенцев только из числа:
- пенсионеров,
- инвалидов I и II групп,
- детей с инвалидностью,
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Сообщается, что это "новые справедливые правила". Получателями выплат останутся 1,5 млн человек.
Те, кто подал заявления на выплату и оформился после 1 августа, будут получать пособие еще полгода.
В это же время с 1 февраля власти смягчили требования к малообеспеченным семьям переселенцам, введя для них денежную помощь.
Помощь будут семьи ВПЛ, которые:
- вернулись в Украину после пребывания за границей более 90 дней подряд, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица;
- имеют статус ВПЛ и не трудоустроены из-за переезда.
Однако чтобы малообеспеченная семья не потеряла выплаты, все безработные трудоспособные члены семьи должны найти работу или встать на учет в центр занятости в течение двух месяцев после назначения помощи.
Тарифы на услуги ЖКХ с 1 февраля 2024
С 1 февраля некоторые потребители начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.
Так, в Киевской области средняя стоимость услуги составит 320 гривен. Сумма будет разниться — она зависит от количества квартир в доме и технических особенностей сетей.
Военные смогут получить 30 тысяч гривен
С 1 февраля 2024 года некоторые категории военных смогут получить доплату в 30 тысяч гривен, независимо от того, находятся они в районах проведения боевых действий или нет.
Сумму могут получить такие военнослужащие:
• выполняющие задачи по интенсивной подготовке для ведения военных действий;
• управляющие группировками войск в составе управления Генштаба ВСУ;
• разминирующие взрывоопасные предметы;
• действующие в составе группировок войск сил обороны согласно перечню задач Минобороны;
• обеспечивающие противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры;
• всесторонне обеспечивающие группировки войск сил обороны непосредственно в районах ведения боевых действий.
Украине дали 12,5 миллиардов евро
1 февраля Евросоюз выделил Украине пакет помощи в размере €50 млрд евро.
Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.
Напомним, бюджет Украины на этот год верстался из расчета того, что международные партнеры предоставят 37 млрд долларов. При этом до сих пор нет решения Конгресса США о выделении денег.
Как пишет The Guardian, этот пакет могут пересмотреть через два года - такое условие выставила Венгрия. То есть, в конце 2025 года будет отдельное голосование.
"Укрпочта" начнет продавать лекарства
С 1 февраля "Укрпочта" начнет продавать лекарства на освобожденных территориях Украины.
Приобрести медикаменты можно будет лекарства можно будет в почтовых стационарных или мобильных отделениях.
Так правительство рассчитывает решить проблему с доступом к медицинскому обслуживанию в освобожденных населенных пунктах.