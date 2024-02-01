В феврале ожидается ряд нововведений, которые коснутся украинского бюджета, переселенцев и военных.

Рассмотрение закона о мобилизации

В феврале Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации, который на днях был подан в Раду.

Он вводит электронные повестки, блокировку счетов и водительских прав за уклонение и затрудняет беженцам-военнообязанным замену документов за границей. Также понижается мобилизационный возраст - с 27 до 25 лет.

Отдельные нардепы от "Слуги народа" говорят, что законопроект могут окончательно утвердить уже в феврале либо в марте. Возможно, в ходе этого рассмотрения какие-то нормы будут снова изменены (как это было с предыдущим законопроектом).

Детальнее о том, что меняет новый документ, читайте в статье "Страны".

Выплаты переселенцам продлили на месяц

В феврале переселенцы продолжат получать средства от государства. Решение о продлении соцвыплат принял Кабмин.

Все, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты до марта 2024 года.

Но уже с 1 марта многие ВПЛ потеряют выплаты в 2 тысяч гривен.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что с весны деньги будут продлены еще на 6 месяцев для внутренних переселенцев только из числа:

пенсионеров,

инвалидов I и II групп,

детей с инвалидностью,

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Сообщается, что это "новые справедливые правила". Получателями выплат останутся 1,5 млн человек.

Те, кто подал заявления на выплату и оформился после 1 августа, будут получать пособие еще полгода.

В это же время с 1 февраля власти смягчили требования к малообеспеченным семьям переселенцам, введя для них денежную помощь.

Помощь будут семьи ВПЛ, которые:

вернулись в Украину после пребывания за границей более 90 дней подряд, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица;

имеют статус ВПЛ и не трудоустроены из-за переезда.

Однако чтобы малообеспеченная семья не потеряла выплаты, все безработные трудоспособные члены семьи должны найти работу или встать на учет в центр занятости в течение двух месяцев после назначения помощи.

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 февраля 2024

С 1 февраля некоторые потребители начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.

Так, в Киевской области средняя стоимость услуги составит 320 гривен. Сумма будет разниться — она зависит от количества квартир в доме и технических особенностей сетей.

Военные смогут получить 30 тысяч гривен

С 1 февраля 2024 года некоторые категории военных смогут получить доплату в 30 тысяч гривен, независимо от того, находятся они в районах проведения боевых действий или нет.

Сумму могут получить такие военнослужащие:

• выполняющие задачи по интенсивной подготовке для ведения военных действий;

• управляющие группировками войск в составе управления Генштаба ВСУ;

• разминирующие взрывоопасные предметы;

• действующие в составе группировок войск сил обороны согласно перечню задач Минобороны;

• обеспечивающие противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры;

• всесторонне обеспечивающие группировки войск сил обороны непосредственно в районах ведения боевых действий.

Украине дали 12,5 миллиардов евро

1 февраля Евросоюз выделил Украине пакет помощи в размере €50 млрд евро.

Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

Напомним, бюджет Украины на этот год верстался из расчета того, что международные партнеры предоставят 37 млрд долларов. При этом до сих пор нет решения Конгресса США о выделении денег.

Как пишет The Guardian, этот пакет могут пересмотреть через два года - такое условие выставила Венгрия. То есть, в конце 2025 года будет отдельное голосование.

"Укрпочта" начнет продавать лекарства

С 1 февраля "Укрпочта" начнет продавать лекарства на освобожденных территориях Украины.

Приобрести медикаменты можно будет лекарства можно будет в почтовых стационарных или мобильных отделениях.

Так правительство рассчитывает решить проблему с доступом к медицинскому обслуживанию в освобожденных населенных пунктах.