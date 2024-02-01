Евросоюз не обещал Венгрии выделить ни одного замороженного миллиарда евро из фондов ЕС в обмен на голос за пакет помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в ЕС заявили лишь, что сегодняшнее соглашение включает ежегодное обсуждение пакета помощи Украине и возможность его пересмотра через два года "в случае необходимости", но без права вето для Будапешта.

Это противоречит информации The Guardian о том, что была принята "дополнительная мера по механизму выдвижения условий верховенства права". Из-за этих претензий ЕС заморозил выделение денег Венгрии.

Также британское издание писало о том, что через два года помощь Украине будут переголосовывать. Но официальной информации насчет этих условий пока нет.

Напомним, что 1 февраля ЕС утвердил 50 миллиардов евро помощи Украине. 50 миллиардов евро, это 17 миллиардов грантов и 33 миллиарда кредитов. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на 21 млрд евро в 2024 году.