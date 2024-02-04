Решение саммита Европейского союза 1 февраля об утверждении программы помощи Украине на 50 миллиардов евро в Киеве восприняли с воодушевлением.

"Украинцы теперь имеют финансовые гарантии для… социальной стабильности", - написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский. Говоря об условиях программы, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал их "максимально выгодными для Украины".

Однако эксперты обратили внимание на то, что в числе требований к Киеву, от выполнения которых зависит осуществление программы, внесли необходимость "поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

Формулировка размытая, и, вероятно, в будущем она будет уточнена в других документах. Но даже сейчас она позволяет допустить, что украинской власти будут выдвигать политические задания в оговоренной системе координат.

Это не считая отдельного трека в отношениях переговоров о вступлении в ЕС, который укажет еще даже не утвержденная переговорная рамка. Там тоже наверняка возникнут требования политико-социального характера.

Но очевидно, что с учетом паузы с финансированием из США Киев не в той ситуации, чтобы перебирать соглашениями. Почти половину расходов украинского госбюджета должна обеспечить международная помощь, которая полностью еще не подтверждена.

Подробнее об условиях, выдвинутых ЕС, и как Украина будет с ними справляться - в материале "Страны".

Как уговаривали Орбана

Серьезной интриги не получилось: главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали программу Ukraine Facility на 50 млрд евро, рассчитанную на четыре года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который настаивал на том, чтобы ежегодно переутверждать выделение средств, снял свое требование. Как писала "Страна", именно Орбан заблокировал этот пакет помощи на аналогичном саммите Евросоюза 14 декабря, на котором ранее дали старт переговорам на тему членства Украины в блоке.

В ходе переговоров, начавшихся следом, венгерский премьер дал понять, что он в принципе согласен подписать с остальными документ о финансировании Украины, но при условии, что деньги будут выделяться не сразу, а в виде ежегодных траншей. И каждый же год по этому поводу нужно будет принимать консенсусное решение. А это значит, что у лидера каждой страны, и Орбана в том числе, будет право вето. И нужно будет с ним отдельно договариваться.

Однако этот план другие лидеры не восприняли. Орбана опять решили уговаривать с помощью кнута и пряника. Западная пресса стала писать, что в ЕС рассматривают планы по расшатыванию экономики Венгрии и лишении ее права голоса в блоке, если Будапешт будет и дальше "отрываться от коллектива".

Часть лидеров стран-членов ЕС делали насчет Орбана жесткие заявления. Так, финский премьер Петтери Орпо заявил, что "никто не может шантажировать 26 стран ЕС".

"Наши ценности не для продажи", - отметил он.

"Виктор Орбан должен решить, является Венгрия частью нашего сообщества или нет, и это черно-белый вопрос", - заявил, в свою очередь, польский премьер Дональд Туск.

Одновременно появились подозрения (надо сказать, традиционные), что Венгрии за положительное голосование обещают (пообещали) разморозить деньги из фондов ЕС, заблокированные из-за якобы нарушений принципа верховенства закона и других проблем. Но глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита официально опровергла такое предположение. В то же время Орбан заявил о полученных в ходе закулисных переговоров "твердых гарантиях", что Венгрия получит причитающиеся ей средства. Но подробнее о том, что выторговал себе Будапешт, ниже.

Орбан в итоге "сдался", как пишет The Guardian, после 11-часовой серии встреч с итальянской коллегой Джорджией Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом, а также президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен. Но остальным странам все же пришлось идти на компромисс.

Он состоит в том, что каждый год лидеры стран - членов ЕС будут проводить официальное обсуждение хода выполнения Украиной предложенной программы. И - "если потребуется" - каждые два года Еврокомиссия будет предоставлять предложения по пересмотру плана финансирования Украины.

Такой финал этой истории, похоже, всех устроил. Группу поддержки Украины внутри ЕС и сам Киев - потому Будапешт не получил права вето. Решение о продлении траншей будут приниматься квалифицированным большинством голосов.

"Если бы такая норма (о разбивке помощи на ежегодные транши и необходимости искать консенсус каждый год при утверждении - Ред.) прошла, можно было бы применить вето, снова были бы эти риски, снова были бы дискуссии и шантаж. Но этого не удалось. Этой нормы нет, и это большая победа", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире нацтелемарафона.

В свою очередь, Виктор Орбан говорит о своей фактической победе в Брюсселе. В интервью венгерскому Kossuth Radio он заявил: речь идет о гарантиях, что венгерские деньги (то есть замороженные средства из фондов ЕС) "не уйдут Украине".

Но пакет помощи ЕС поможет украинским властям удержать страну от банкротства. И если бы поддержки со стороны Европы и США не было, "им бы пришлось закрывать лавочку", потому что не на что было бы платить зарплаты, пенсии, содержать государственную машину в Украине.

По его словам, он испытал прессинг в Брюсселе со стороны других стран - членов ЕС.

"Это правда, что их 26... Конечно, они могут нанести вред нам, но и вред, который мы им нанесем, тоже не будет приятным. Всегда лучше достичь соглашения, чем сражаться", - сказал Орбан.

По образцу борьбы с коррупцией

За разбирательством нюансов договоренности, обеспечившей Украину миллиардами евро, не все обратили внимание, что ЕС теперь выделяет деньги на определенных условиях (раньше их не было).

"Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", – сказано в решении саммита ЕС.

Эксперты говорят, что это, несмотря на размытость формулировки, важный сигнал об озабоченности евроструктур ситуацией во внутренней политике Украины.

"Что может скрываться за требованием о многопартийности, которое формально сегодня соблюдается в Верховной Раде? Возможно, в такой форме говорят, что в Украине сильно монополизирована власть и надо менять ее конфигурацию, заводя новые политические силы. Это может быть намеком, что Европа посмотрит благосклонно на создание многопартийной коалиции в Раде и коалиционного правительства", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

В свою очередь политолог Андрей Золотарев полагает: в ЕС хотят видеть сохранение политического плюрализма в Украине при любых поворотах судьбы страны.

"На тот случай, если вдруг придется заключать мир без выхода на границы 1991 года, что может быть воспринят в обществе как поражение, и в политике будут диктовать повестку дня радикальные элементы, Украина должна сохранить демократические тенденции, чтобы не возникало вопросов, кому европейцы и американцы помогают. Деньги будут при условии, что в Украине будут придерживаться элементарных политических приличий, не отказываясь от свободных выборов и предоставляя оппозиции, кто бы ею не был, элементарные права", - комментирует политолог "Стране".

Широкую трактовку допускает и упоминание меньшинств.

"Дано без уточнений. То есть широкое понимание термина. Речь может идти как о национальных меньшинствах, что можно считать реверансом в сторону Будапешта, так и сексуальных меньшинствах", - отмечает Бортник.

Скорее всего, в дальнейшем требования к Украине в плане поддержания и уважения неких демократических механизмов будут расписаны детальнее. Однако сама постановка вопроса наводит на мысль, что в Европе либо уже сейчас видят существенные проблемы с демократией в Украине, либо предполагают, что такие могут возникнуть в будущем. И Киеву нужно много работать, чтобы улучшить ситуацию. То же самое, как с коррупцией, бороться с которой также Запад требует и наличием которой обосновываются требования о все новых реформах.

"При нечетких требованиях в плане демократии европейские чиновники или лидеры отдельных стран смогут в удобный для них момент заявить, что Киев не выполняет условия соглашения. Чем поставит финансирование под угрозу. Более того, в этом году будут выборы в Европарламент, сменится и состав ЕК. Во главе евробюрократии будут не Мишель и фон дер Ляйен. И для новых людей, которые могут быть не столь украиноориентированы, нечеткость формулировок может быть даже на руку", - комментирует политолог Бортник.

Тут нужно еще внимательно посмотреть на характер самого финансирования. Сумма состоит из 17 млрд евро в виде безвозвратной помощи и 33 млрд евро в качестве кредитов. В первом случае планируется использовать в том числе доходы от замороженных российских активов.

"Безвозмездной помощи становится все меньше. Это будут или кредиты, или проценты от заблокированных средств российского Центробанка, изъятие которых еще нужно юридически оформить, и это не может быть быстро. Иначе говоря, платить своими Европа не готова и полностью взять на себя роль США по финансированию Украины тоже. Киеву, конечно, не приходится выбирать, но нужно видеть за словами о неизменной поддержке Украины тенденции в Евросоюзе и быть готовым к возможным поворотам в политике стран ЕС не в пользу Киева", - говорит политолог Бортник.

Источник "Страны" в дипломатических кругах считает появление условий относительно выделения помощи важным сигналом Киеву.

"Тут нужно разделить две части. Первая - это уважение прав меньшинств. Под этим можно понимать что угодно - как национальных меньшинств, на чем настаивал Орбан, так и сексуальных. В последнем случае, возможно, будут предприниматься новые попытки побудить украинскую власть принять законопроекты, которые узаконят однополые партнерства. Вторая часть важнее - это требование соблюдать демократические нормы и поддерживать многопартийную парламентскую систему. Такой пункт выглядит на первый взгляд странно, с учетом того, что эта система формально в Украине и так существует. Однако с началом войны реальная политическая дискуссия в стране, права и свободы человека значительно ограничены. В том числе и на законодательном уровне через режим военного положения. И сейчас власти пытаются эту тенденцию закрепить, еще больше закрутив гайки и обнулить влияние своих оппонентов. Даже потенциальных. В ЕС же, выставляя условия, дают понять, что этот процесс им не нравится. Однако я сильно сомневаюсь, что если Зеленский на это предупреждение не обратит внимание, то поток денег перекроют. Пока идет война у украинской власти развязаны руки для практически любых мер в отношении оппонентов, что будет объясняться необходимостью обороны страны. Для того, чтобы восстановить демократические процессы нужно, как минимум, закончить войну", - говорит источник.