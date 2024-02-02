Нижняя палата немецкого парламента Бундестаг на месяц позже обычного проголосовала за государственный бюджет на 2024 год. Документ предусматривает выделение помощи Украине, жесткие долговые ограничения и отмену сельскохозяйственных субсидий, против чего выступали немецкие фермеры.

Об этом сообщает сайт немецкого парламента.

За бюджет проголосовали 388 депутатов, против выступили 279. По словам главы бюджетного комитета Хельге Брауна, обсуждения финансового документа продолжались 68 часов 35 минут.

Бюджет составит 477 млрд евро, из которых 39 млрд евро приходятся на заимствования. В нем заложены около 7,6 млрд евро на военную помощь Украине.

Согласно документу, ФРГ возвращается к конституционно закрепленной практике "долгового тормоза", который не позволяет государству занимать более 0,35% годового ВВП. Механизм приостановили в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и позже продолжили из-за вторжения РФ в Украину.

Бюджет также предусматривает повышение налога на билеты на пассажирские рейсы и сокращение сельскохозяйственных субсидий, в частности отмену налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров.

Верхняя палата парламента Бундесрат еще не одобрила отмену льгот на дизтопливо для селхозтехники. Голосование по этому вопросу ожидается 22 марта.

Ранее мы подробно писали об остром бюджетном кризисе в ФРГ.

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