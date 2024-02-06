Президент США Джо Байден потребовал от законодателей из Конгресса "немедленно" принять и представить ему на стол для подписания сенатский законопроект о помощи Украине и охране границы.

Требование прозвучало во время выступления в Белом доме.

"Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно", - сказал Байден.

По словам американского президента, американские конгрессмены должны ответственно подойти к принятию законопроекта - как законодатели "великой страны".



"Мир наблюдает… сейчас это не соответствует действиям великой страны", - добавил Байден.

Комментируя тему отсутствия новой помощи для Украины, Байден также сказал, что "часы тикают", и оружия у украинской армии становится все меньше.

В этой же речи Байден обвинил Дональда Трампа в препятствовании принятия законопроекта о помощи Украине.

Ранее газета Financial Times написала, что республиканцы готовятся сорвать двухпартийное соглашение о помощи Украине. Как отметило издание, законопроект "может стать последним шансом для администрации Байдена добиться новой военной поддержки Украины".