Палата представителей США отклонила законопроект своего спикера Майка Джонсона (республиканец) о выделении денег только Израилю - без Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Голоса разделились 250 против 180. Этого недостаточно, потому что документ был внесен по ускоренной процедуре. При этом 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

Большинство демократов заявили, что намерены голосовать только за комплексные инициативы, где будут объединены деньги на Украину, другие страны и южную границу.

Ранее в сенате США заявили о проблемах с компромиссом по границе и помощи Украине.

Также советник президента США Джо Байдена сообщил, что тот не утвердит финансирование Израиля без Украины.

В свою очередь в США лидер демократов заявил, что Украина может исчезнуть, если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

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