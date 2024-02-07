Палата представителей США отклонила законопроект о выделении денег только Израилю без Украины
Палата представителей США отклонила законопроект своего спикера Майка Джонсона (республиканец) о выделении денег только Израилю - без Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Голоса разделились 250 против 180. Этого недостаточно, потому что документ был внесен по ускоренной процедуре. При этом 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.
Большинство демократов заявили, что намерены голосовать только за комплексные инициативы, где будут объединены деньги на Украину, другие страны и южную границу.
Ранее в сенате США заявили о проблемах с компромиссом по границе и помощи Украине.
Также советник президента США Джо Байдена сообщил, что тот не утвердит финансирование Израиля без Украины.
В свою очередь в США лидер демократов заявил, что Украина может исчезнуть, если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
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