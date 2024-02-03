Палата представителей Конгресса США собирается на следующей неделе проголосовать за выделение помощи Израилю на 17 миллиардов долларов.

Об этом сообщает издание Fox News, приводя слова спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Как заявил спикер, этот вопрос планируется рассмотреть отдельно от Украины (хотя президент США Джо Байден хочет объединить эти затраты). Джонсон пообещал поставить законопроект на голосование.

При этом спикер-республиканец раскритиковал Сенат, который сейчас разрабатывает законопроект по границе, куда войдёт также помощь Украине и Израилю на 106 миллиардов долларов.

Джонсон дал понять, что через нижнюю палату этот документ может не пройти.

"Хотя Сенат, похоже, готов наконец опубликовать текст своего дополнительного пакета после нескольких месяцев переговоров за закрытыми дверями, его руководство осознаёт, что, не вовлекая Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого закона", - цитирует словам Джонсона Fox News.

Ранее США выделили Израилю снаряды на $147,5 миллионов в обход голосования в Конгрессе.

Как мы сообщали, в Палате представителей не исключили, что Конгресс разделит помощь Украине и усиление границы с Мексикой.