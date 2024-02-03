Американский миллиардер Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в попытке построить "однопартийное государство" с помощью мигрантов.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Стратегия Байдена очень проста:

Получить в стране как можно больше нелегалов. Легализовать их, чтобы создать постоянное большинство – однопартийное государство. Вот почему они поощряют так много нелегальной иммиграции. Простой, но эффективный способ", - написал Маск.

"Это объясняет, почему так мало депортаций, поскольку каждая депортация - это проигранный голос", - добавил миллиардер.

Напомним, республиканцы отказываются выделять помощь Украине, пока Белый дом не закроет границу для нелегальной миграции.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Сенат США вынесет на голосование соглашение о безопасности на американской границе и помощи Украине.

А спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США, вероятно, разделит выделение помощи Украине и усиление южной границы. По его словам, решение в конечном итоге будет зависеть от текста решения по границе, который будет предложен переговорщиками в Сенате.