Президент США Джо Байден не утвердит финансирование Израиля без Украины, инициированное спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец).

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.

"Мы считаем это уловкой - и мы рассматриваем ее как уловку, которая была выдвинута Палатой представителей прямо сейчас - как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", - сказал Салливан.

На днях Сенат представил законопроект, где объединено финансирование Украины, Израиля, Тайваня и границы с Мексикой. Против него выступил Дональд Трамп, а спикер Палаты представителей дал понять, что республиканцы за него не проголосуют.

Напомним, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Украина может исчезнуть, если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа. По его мнению, за время ожидания Трампа ситуация на границе также может значительно ухудшиться.