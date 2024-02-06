Байден не утвердит финансирование Израиля без Украины - советник президента США
Президент США Джо Байден не утвердит финансирование Израиля без Украины, инициированное спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец).
Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.
"Мы считаем это уловкой - и мы рассматриваем ее как уловку, которая была выдвинута Палатой представителей прямо сейчас - как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", - сказал Салливан.
На днях Сенат представил законопроект, где объединено финансирование Украины, Израиля, Тайваня и границы с Мексикой. Против него выступил Дональд Трамп, а спикер Палаты представителей дал понять, что республиканцы за него не проголосуют.
Напомним, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Украина может исчезнуть, если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа. По его мнению, за время ожидания Трампа ситуация на границе также может значительно ухудшиться.