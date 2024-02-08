Украина "не будет внезапно разгромлена" без американской помощи, "но деградация ее сил будет неумолимой".

Так считают аналитики, мнение которых приводит американская газета The New York Times.

Эксперты отмечают, что европейские страны не имеют запасов оружия и боеприпасов американского уровня и вряд ли смогут восполнить этот пробел.

"Украина могла бы эффективно продержаться какую-то часть этого года без увеличения американской военной помощи. Но со временем не будет никакой перспективы восстановить армию, и они начнут медленно проигрывать", - считает эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

По его мнению, отсутствие помощи "укажет на мрачную, негативную траекторию во второй половине этого года".

"Никогда еще с начала вторжения Украина не сталкивалась с таким опасным моментом в войне", - пишет NYT.

Украинские командиры говорят, что в Авдеевке сейчас соотношение использования артиллерии составляет пять к одному в пользу РФ. Солдаты рассказывают, что больше не стреляют по одному или двум приближающимся российским солдатам, потому что у них слишком мало боеприпасов, и они не хотят использовать их по небольшим группам.

Солдаты начали ощущать неуверенность в будущих поставках боеприпасов.

"Это некоторый фатализм. Это то, что есть, но нам все равно нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно", - говорит Олег Войцеховский - член подразделения, ведущего разведку дронами.

Напомним, ранее французская газета Le Figaro писала, что ситуация в Украине из-за проблем с мобилизацией и поступлением помощи "трещит по швам".

Между тем в Белом доме уже заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды и ПВО из-за отсутствия помощи от США.